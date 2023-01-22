Силач Сергей Агаджанян планирует установить новый рекорд в Кисловодске

Фото: соцсети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

В Кисловодске на Ставрополье 43-летний силач Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» планирует установить новый рекорд по сценическому экстриму в мире. Во время своего выступления силач планирует уничтожить 100 предметов, сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

— Прямо в центре Кисловодска – на Курортном бульваре, – стронгмен планирует за 40 минут разрушить 64 сковородки, а также медицинские грелки, строительные болты, ломать о плечо своего своего коллеги черенки лопат, гнуть арматуру, – написал Моисеев в социальных сетях.

Правда, дату выступления пока что не называют, хотя установление рекорда «Русским Халком» обещает быть захватывающим. Станет ли это новым рекордом для силача, который сдвигает с места поезда, самолеты и вертолеты, – пока что загадка для всех.