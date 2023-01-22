В Пятигорске поймали находящегося в федеральном розыске мужчину

На Ставрополье в городе Пятигорске к полицейским пришла 53-летняя местная жительница с заявлением о краже имущества и денег. К преступлению оказался причастен 42-летний житель столичного региона, который находится в федеральном розыске за уклонение от отбывания наказания за совершение кражи.

— Мужчину доставили в отдел полиции, где он в содеянном сознался, пояснив, что проник в жилище через незапертую входную дверь, похитил два мобильных телефона, ноутбук и иное имущество, в том числе два кошелька с денежными средствами, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В настоящее время часть украденного имущества изъята, после необходимых следственных действий вещи вернут владелице. А в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту кражи.

После разбирательств начнутся судебные процессы, на которых решится судьба злоумышленника.