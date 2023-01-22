В начале недели на Ставрополье ожидаются ветер с туманами и до +7 градусов

Фото: ставропольский гидрометцентр

На Ставрополье в начале недели, 23 и 24 января, ожидаются утренние туманы и температура воздуха от -4 до +7 градусов в понедельник. В регионе преимущественно без осадков, а вот в краевой столице дождей вовсе не ожидается. Сильный ветер не покинет Ставропольский край – ожидаются порывы ветра до 15-17 м/с.

Вместе с тем в понедельник, 23 января, в Ставрополе столбик термометра не упадет ниже нуля, однако и тепла ждать не стоит – в ставропольском гидрометцентре сообщили о том, что ожидается до +4 градусов.

Во вторник, 24 января, погода ожидается схожей днем – до +7 в регионе и до +4 в Ставрополе. Однако ночью на Ставрополье температура не опустится ниже 0, а вот в краевой столице столбик опустится до -2. При этом ветер слегка утихнет.