В Ставрополе мошенник обманул 61-летнюю женщину на 175 тысяч

К полицейским в городе Ставрополе обратилась 61-летняя местная жительница, которая сообщила о мошенничестве. По словам заявительницы, ей на телефон поступил звонок от неизвестного, представившийся специалистом в области инвестирования.

Звонивший сообщил, что женщина может начать инвестировать. Начать он предложил с вложения в добычу природных ископаемых. Жертва, ничего не подозревая, согласилась на сделку и перевела на продиктованный собеседником расчетный счет 175 тысяч рублей.

Не получив дивидендов, заявительница поняла, что ее обманули. Тогда она пошла в правоохранительные органы, чтобы оставить заявление. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

— Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.