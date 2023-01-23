В Ставрополе теплыми вещами обеспечили более 1000 переселенцев

Более 1000 переселенцев с Украины, Донбасса и Луганска, проживающих в пунктах временного размещения в Ставрополе, получили теплые вещи. Одежду приносили граждане в рамках благотворительности, а также к этому подключились предприятия и организации города.

— Зимней одеждой и обувью обеспечены более 1000 человек, из которых 251 проживает в пунктах временного размещения. А более 80 несовершеннолетних обеспечены школьно-письменными принадлежностями и школьной одеждой, – сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.

На данный момент по итогам 2022 года 206 переселенцев смогли трудоустроиться. При необходимости им помогали с переводом документов на русский язык. Всего в Ставрополе проживают более 2200 беженцев.

Сбор гуманитарной помощи продолжается: по номеру 8-961-470-52-50 можно обратиться в организацию. Также пункт сбора вещей и обуви организован по вторникам, средам и субботам на проспекте Карла Маркса, 78. Можно обратиться в пункт по номеру телефона: 26-05-87.