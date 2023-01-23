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НовостиПроисшествия23 января 2023 6:30

Лишенный прав водитель в Ставрополе сбил пешехода на переходе

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Данил Юрков
Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе водитель ВАЗ-2107, которого ранее лишили прав, 22 января примерно в 20:15 на пересечении улиц Доваторцев и Шпаковской поворачивал на «зеленый». И все бы прошло хорошо, если бы мужчина не сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

— В результате 35-летний пешеход доставлен в городскую больницу с переломом ноги и серьезной травмой головы, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Аварию спровоцировал 26-летний местный житель. Прав его лишили после того, как он попался автоинспекторам по подозрению в употреблении алкоголя за рулем. Правда, от теста водитель отказался – за это ему запретили водить.

На этот раз водитель был трезвый. По факту аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.