На Ставрополье поймали 19-летнего парня с полукилограммом «синтетики»

В городе Георгиевске на Ставрополье на территории одной из организаций внимание правоохранителей привлек 19-летний парень. При виде оперативников он отбросил от себя увесистый сверток и попытался сбежать. Правда, побег не удался: сотрудники задержали беглеца, который явно был в состоянии наркотического опьянения.

С «багажом» парня доставили в отделение полиции, а вещества из массивного свертка отправили на экспертизу. В результате оказалось, что внутри находился синтетический наркотик – мефедрон – общей массой порядка 500 граммов. Всего это составляет около 1500 разовых доз.

— Желание легкой наживы, жадность и наркозависимость усыпили рассудок и бдительность драгдилера и сыграли с ним злую шутку. За свои неверные поступки и решения он еще будет расплачиваться ближайшие 15 лет, – пишет пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.