Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 января 2023 9:17

Администрацию Ипатовского округа Ставрополья обязали убрать восемь свалок

Добиваться этого пришлось через суд после вмешательства прокуратуры
Данил Юрков

В Ипатовском округе Ставропольского края администрацию через суд обязали убрать восемь несанкционированных свалок отходов, расположенных в границах муниципалитета, в том числе в селе Большая Джалга. Нарушения были выявлены после проверки прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, администрация округа нарушила требования законодательства об охране окружающей среды. Вывоз отходов не был организован, а меры к ликвидации мусора на несанкционированных свалках – даже установление причастных лиц – не принимались. В итоге дело дошло до суда.

— В связи с этим прокурор района предъявил в суд исковое заявление с требованием об устранении выявленных нарушений, о признании незаконным бездействия администрации и о возложении обязанности в срок провести работы по ликвидации несанкционированных свалок, – сообщает прокуратура.

Суд рассмотрел и полностью удовлетворил иск. Решение суда пока что не вступило в законную силу, фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.