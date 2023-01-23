Предпринимателям СКФО и ЮФО доступно дистанционное открытие бизнес-счета

Еще пять лет назад удаленное открытие счета для ООО казалось фантастикой. Фото: sberbank.ru

Сбер запустил дистанционный способ открытия расчетного счета для ООО и ИП. Сделать это можно абсолютно бесплатно и всего за пару минут в онлайн-формате.

Открыть бизнес-счет предприниматели могут благодаря СберБизнес ID в СберБанк Онлайн. В приложении необходимо загрузить учредительные документы, выбрать офис банка, где будет обслуживаться счет, и подписать заявление квалифицированной электронной подписью ФНС.

Как рассказала Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка, еще пару лет назад, чтобы зарегистрировать свое дело, нужно было посетить целый ряд инстанций, а в некоторых случаях прибегнуть к помощи специалистов - юристов и нотариусов. Сейчас же все это можно сделать легко и быстро, не выходя из дома.

- Сегодня же зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет можно не выходя из дома. Для ведения цифрового документооборота предпринимателю необходимо получить электронную подпись ФНС. С 2022 года Сбер является доверенным лицом Удостоверяющего центра Федеральной налоговой службы. Поэтому получить ЭЦП можно также онлайн в интернет-банке или очно в любом офисе Сбера, - отметила Ирина Ткаченко.

Преимущества дистанционного формата открытия счета для ООО и ИП отметил и Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка.

- Еще пять лет назад удаленное открытие счета для ООО казалось фантастикой, но мы так не считали и планомерно шли к этой цели. В 2019 году мы запустили такую возможность для ИП, а сейчас - и для ООО с одним учредителем. Мы планируем и дальше развивать цифровые сервисы, чтобы клиенты могли заниматься бизнесом и не тратить время на посещение офисов банка, - пояснил Сергей Попов.