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НовостиПроисшествия23 января 2023 10:37

На Ставрополье водитель на высокой скорости съехала с дороги и врезалась в дерево

Предварительно, девушка не справилась с управлением
Данил Юрков
Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Петровском округе Ставрополья 27-летняя водитель сегодня, 23 января, примерно в 8:00 ехала по 60 километру дороги «Светлоград – Благодарный – Буденновск». Девушка набрала небезопасную скорость и, предварительно, не справилась с управлением. В результате машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

— С переломом ребер 27-летняя водитель, жительница Михайловска, доставлена в больницу. Со слов пострадавшей, от более тяжких травм ее спас пристегнутый ремень безопасности, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

На момент аварии водитель была трезва. В ходе проверки по базе данных оказалось, что только за прошедший год девушка получила 14 штрафов за превышение скоростного лимита. По факту аварии проводится проверка с целью выяснить все обстоятельства произошедшего.