За прошедшую неделю на Ставрополье поймали 157 пьяных водителей

На Ставрополье за неделю остановили 157 пьяных водителей Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье за минувшую неделю, с 16 по 22 января, автоинспекторы поймали 157 водителей с признаками опьянения. Из них 14 попались в таком состоянии во второй раз – им грозит уголовное наказание, материалы для возбуждения дел уже собраны. Автоинспекторы не сообщают о самом «нетрезвом» дне за неделю.

— Так, в Ставрополе автоинспекторы на улице Ленина заметили автомобиль, за рулем которого находился водитель, который хаотично двигал руками перед собой и едва не въехал в движущийся впереди транспорт. Сотрудники остановили водителя, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Сперва водитель не смог самостоятельно выйти из автомобиля и не контролировал свои движения, разговаривать гражданин также не мог. Спустя пару минут он пришел в себя.

От прохождения теста на алкоголь 27-летний местный житель отказался. В отношении него составлен административный протокол. Теперь гражданину грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере до 30 тысяч. Машину поместили на штрафстоянку.