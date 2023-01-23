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НовостиПроисшествия23 января 2023 10:56

За прошедшую неделю на Ставрополье поймали 157 пьяных водителей

При этом 14 из них попались повторно, за что им грозит уголовное наказание
Данил Юрков
На Ставрополье за неделю остановили 157 пьяных водителей

На Ставрополье за неделю остановили 157 пьяных водителей

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье за минувшую неделю, с 16 по 22 января, автоинспекторы поймали 157 водителей с признаками опьянения. Из них 14 попались в таком состоянии во второй раз – им грозит уголовное наказание, материалы для возбуждения дел уже собраны. Автоинспекторы не сообщают о самом «нетрезвом» дне за неделю.

— Так, в Ставрополе автоинспекторы на улице Ленина заметили автомобиль, за рулем которого находился водитель, который хаотично двигал руками перед собой и едва не въехал в движущийся впереди транспорт. Сотрудники остановили водителя, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Сперва водитель не смог самостоятельно выйти из автомобиля и не контролировал свои движения, разговаривать гражданин также не мог. Спустя пару минут он пришел в себя.

От прохождения теста на алкоголь 27-летний местный житель отказался. В отношении него составлен административный протокол. Теперь гражданину грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере до 30 тысяч. Машину поместили на штрафстоянку.