Рост цен на продукты в Ставропольском крае снизился

На Ставрополье снизилась скорость роста цен на продовольственные продукты. Годовой темп прироста, как сообщает пресс-служба Банка России, впервые с июля позапрошлого года вернулся к показателям ниже двузначных. В декабре показатель снизился до 9,8%, а в ноябре наблюдался рост цен в 11,6%.

— На эту ситуацию в минувшем месяце в основном повлияло замедление годового роста цен на свинину и мясо птицы. Эксперты Банка России связывают это с тем, что в стране нарастили производство мяса, – сообщает Банк России.

Увеличение производства мяса напрямую сказалось на его количество на ставропольских прилавках – из-за этого цены перестали быстро ползти вверх. Вдобавок к этому снизились издержки животноводов на корма. Соя и зерно заметно подешевели.

В целом инфляция на Ставрополье замедляется: в декабре 2022 года она составила 11,2%, хотя в ноябре того же года она была 11,3%. При этом уже десятый месяц инфляция в регионе остается ниже общероссийской.