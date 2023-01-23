Курортный сбор планируют расширить на всю территорию Ставропольского края

Эксперимент по курортному сбору планируют расширить на весь Ставропольский край, а не только на Кавказские Минеральные воды. Этот вопрос обсуждали сегодня, 23 января, в региональном правительстве на еженедельном рабочем совещании.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров считает, что «практически весь край может предоставлять туристические услуги». Распространение курортного сбора на весь регион может позволить расширить получение средств для развития инфраструктуры.

— Необходимо идеологию курортного сбора распространить на весь Ставропольский край. Это позволит собирать и направлять дополнительные средства на развитие инфраструктуры для отдыха по всему региону, – сказал глава Ставрополья.

До 10 февраля 2023 года главам Предгорного, Георгиевского, Минераловодского округов, а также города Лермонтова уже поручено подготовить заявки на включение территорий в эксперимент.

Вероятно, сумма сбора в городах, не относящихся к Кавказским Минеральным водам, будет меньше. Но сам факт оплаты пребывания на Ставрополье будет присутствовать, если инициативу одобрят.