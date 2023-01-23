В Пятигорске 36-летний мужчина обвиняется в убийстве знакомой

На Ставрополье, в городе Пятигорске, в суд направили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя – его обвиняют в убийстве знакомой. Установлено, что 6 августа 2022 года обвиняемый находился в гостях у знакомой и распивал алкоголь.

— При распитии алкогольных напитков между ними произошла ссора, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

В ходе конфликта злоумышленник начал избивать потерпевшую по голове и телу, а в конце задушил ее полотенцем. От полученных травм 62-летняя хозяйка квартиры скончалась на месте.

Поняв, что знакомая умерла, обвиняемый покинул квартиру, желая, по всей видимости, избежать наказания. Тело потерпевшей нашли родственники, которые вызвали правоохранительные органы. Начались разбирательства, который привели к знакомому убитой.

— Уголовное дело направлено прокурором в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание лишения свободы на срок до 15 лет, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.