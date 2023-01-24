На Ставрополье на 70% процентов вырос объем ипотек с господдержкой

В ушедшем 2022 году ипотека с господдержкой стала настоящим драйвером развития всего рынка недвижимости Ставрополья. Фото: sberbank.ru

Жители Ставрополья за 2022 год получили в Сбере почти 4 тысячи ипотечных кредитов по льготным госпрограмам. Общий объем выданных средств превысил 12,3 млрд рублей. Это на 70% больше показателя 2021 года.

Наиболее востребованной программой на Ставрополье стала «Господдержка 2020». На ее долю пришлось 63,4% всех льготных ипотечных кредитов в крае. С нового года по этой программе действуют обновленные условия. При добровольном страховании жизни и использовании сервиса электронной регистрации недвижимости процентная ставка составит всего 7,7%.

Жители Ставрополья за 2022 год получили в Сбере почти 4 тысячи ипотечных кредитов по льготным госпрограмам. Фото: sberbank.ru

- В ушедшем 2022 году ипотека с господдержкой стала настоящим драйвером развития всего рынка недвижимости Ставрополья. 9 из 10 сделок на первичном рынке в регионе проходит именно по льготным условиям. Выбирая ипотеку с господдержкой, ставка снижается в среднем на 3-5% годовых, в сравнении с рядовыми программами, - отметил Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка.

Второй по популярности в 2022 году стала программа «Господдержка для семей с детьми». Ею воспользовались более 1 300 ставропольских семей. С 2023 года условия по этой программе расширились – теперь она доступна семьям, в которых на момент подписания кредитного договора имеется двое детей в возрасте до 18 лет. Ограничения по дате рождения – отсутствуют.