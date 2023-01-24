Сергей Меняйло принял участие в открытии крупнейшего в России селекционно-семеноводческого центра

Фото: alania.gov.ru

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло принял участие в торжественной церемонии открытия крупнейшего в России и единственного в СКФО Северо-Кавказского селекционно-семеноводческого центра для производства оригинального картофеля. Проект реализован компанией «ФАТ-АГРО», которая занимается производством и внедрением на рынок семян отечественной селекции.

Уникальность проекта заключается в том, что на одной площадке расположены производственные и диагностические лаборатории, позволяющие определять качество материала на все известные патогены, а также лаборатории оздоровления картофеля методом вычленения меристемы и тепличных модулей для мини-клубней.

Новый комплекс позволит обеспечить 20% потребности России в семенах картофеля. Производственные мощности центра составят 1 млн шт. микрорастений invitro и 5 млн шт. мини-клубней в год.

Как рассказали представители компании, проект имеет всероссийский масштаб – большую часть элитного картофеля планируется выращивать в северных регионах ввиду более подходящих агроклиматических условий. При этом самый высокотехнологичный процесс производства – выращивание оригинального семенного материала – планируется производить в Северной Осетии. Также часть элитного семенного картофеля будут высаживать в Северной Осетии.