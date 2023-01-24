На Ставрополье назвали топ-5 самых «дорогих» вакансий 2023 года

Топ-5 самых «дорогих» вакансий в наступившем 2023 году на Ставрополье назвали, рассмотрев семь тысяч вакансий. В результате специалисты hh.ru собрали самые оплачиваемые работы в регионе.

С начала января самую большую зарплату предлагают руководителю регионального развития продаж в агромаркетплейс – от 230 тысяч рублей. Задачи специалисту ставят такие: развивать продажи и покупать сельскохозяйственную продукцию. Из требований – экспертиза в сфере сельского хозяйства, опыт взаимодействия с органами власти, умение вести переговоры с первыми лицами.

На второе место встала вакансия руководителя по закупкам в Ставрополе – от 150 тысяч рублей. От кандидата требуется трехлетний опыт работы категорийным менеджером в торговой сети, высокая коммуникабельность и умение работать с большим количеством информации.

Третье место занимает вакансия для главного врача в санаторий Железноводска – от 150 тысяч рублей. Есть требование – трехлетний опыт работы на руководящих должностях в медорганизациях с высоким уровнем сервиса. За это предлагают не только хорошую зарплату, но и трехразовое питание, а для иногороднего кандидата – релокационный пакет.

Вакансия директора по персоналу в производственную компанию в Пятигорске заняла четвертое место, однако платить обещают от 150 тысяч рублей. От кандидата на должность требуется знание системы и методов оценки персонала и навыки тренерской работы.

Пятое место занимает должность менеджера по продажам автомобилей в Минеральных водах. Сотруднику предлагают от 110 до 200 тысяч рублей за работу. А требование к кандидату звучит так: «умение слышать клиента – выявлять и удовлетворять его потребности, создавать позитивное впечатление от посещения автосалона и процесса покупки».