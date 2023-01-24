Житель Ставрополя получил 4 млн рублей пенсии за умершего отца

Жителя Ставрополя осудили за мошенничество с пенсией умершего отца Фото: Даниил ОПАРИН

В Ставрополе местный житель попадет на 5 лет в тюрьму за мошенничество в особо крупном размере. Злодеяния он совершил, когда умер его отец. Этот факт он скрыл от сотрудников Пенсионного фонда России и дал им ложные сведения, чтобы получать пенсию за умершего родственника. Только вот о преступлении узнали.

— В результате указанной противоправной деятельности злоумышленник похитил денежные средства на сумму свыше 4 млн рублей. На основании полученных результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении гражданина возбуждено два уголовных дела, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

После расследования, 20 января 2023 года, в Невинномысском городском суде Ставропольского края злоумышленника признали виновным в совершении преступлений. Судом ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Также у него взыщут похищенную сумму в пользу Пенсионного фонда. Приговор пока что не вступил в законную силу, осужденный может его обжаловать.