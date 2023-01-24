На Ставрополье загорелось строение для содержания скота на 1200 квадратных метров

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В Левокумском округе Ставрополья загорелось строение, в котором содержался скот. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров, директор предприятия заметил огонь и вызвал на место происшествия пожарных. Из здания сельхозпредприятия валил дым, а пламя распространялось.

— Подъезжая к месту происшествия, пожарные ПЧ №128 села Урожайного услышали треск шифера. Оказалось, что половина кровли обрушилась, а само здание полностью охватил огонь. Площадь горения составила 1200 квадратных метров, – сообщает пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

По словам очевидцев, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Тушение постройки для пожарных усложнил сильный ветер, который разносил огонь по всей площади.

Также под крышей положили утеплитель из камыша и деревянные балки, которые загорались мгновенно. На ликвидацию пожара ушло порядка двух часов, однако здание спасти не удалось.