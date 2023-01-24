Жители Ставрополья привезли посылки бойцам-участникам спецоперации

Со Ставрополья привезли посылки бойцам-участникам специальной военной операции. Военнослужащие получили оснащение, которое пригодится им для службы, а еще вещи, продукты из дома. Кроме того, солдаты получили письма от родных, как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

— Такие встречи с земляками-участниками специальной военной операции были, есть и будут. Чтобы бойцы могли почувствовать тепло родного дома и за сотни километров. Где о них думают каждый день, пишут строчки, собирают посылки, – написал губернатор в социальных сетях.

Также на Ставрополье в 2023 году планируют выдать жилье 410 детям-сиротам. По словам губернатора, упор на сегодняшний день делается на молодых людях, что стали участниками специальной военной операции. План по выдаче жилплощади планируется превысить.