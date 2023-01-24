К концу 2023 года в Кисловодске планируют построить бассейн за 500 млн рублей

В городе Кисловодске на Ставрополье к концу 2023 года планируются построить первый муниципальный бассейн за 500 млн рублей. Деньги на проект выделили из федерального бюджета.

Как сообщили в администрации города-курорта, на первом этапе пройдет строительство 50-метрового плавательного бассейна с трибунами на 800 мест. Там можно будет проводить соревнования.

На втором этапе строительства возведут ледовый дворец для хоккеистов, фигуристов, конькобежцев и других спортсменов. Сейчас уже монтируют оборудование и обустраивают фасад здания.

Еще 500 млн рублей смогли вернуть в казну города Ставрополя за налоги. Налоговые органы, судебные приставы, администрация города и депутатский корпус проводили работы с неплательщиками, чтобы получить законные деньги в бюджет краевой столицы.