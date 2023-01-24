Пенсионер из Невинномысска отдал два млн рублей мошеннику

В Невинномысске на Ставрополье к полицейским пришел 67-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Потерпевшему позвонил неизвестный, сообщивший, что на имя пенсионера пытаются оформить кредит. Чтобы избежать преступления, надо было отправить деньги на «безопасные» счета.

— Потерпевший выполнил все указания и перечислил более двух миллионов рублей.

Спустя время, когда деньги не поступили мужчине на счет, он понял, что стал жертвой мошенников, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На данный момент правоохранители разыскивают мошенника, личность и местонахождение злоумышленника устанавливается.

Сотрудники полиции призывает граждан к бдительности. Если неизвестные представляются сотрудниками банка и сообщают о проблемах со счетами, правоохранители советуют бросать трубку.