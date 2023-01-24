В Пятигорске директор организации подозревается в мошенничестве на 7,3 млн

На Ставрополье, в городе Пятигорске, директор коммерческой организации подозревается в мошенничестве на 7,3 млн рублей при работах по капитальному ремонту в хирургическом корпусе.

В 2019 году между подрядной организацией и ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» города Пятигорска был заключен государственный контракт. Работы были выполнены, был подписан акт о приемке и выплачены деньги.

Однако при проверки стало ясно, что работы по устройству системы вентиляция и дымоотведения в корпусе попросту не выполнены. В результате злоумышленник унес 7,3 млн, которые выдавались на ремонт.

— Следователем СК России совместно с оперативными сотрудниками управлений ФСБ и МВД России по СКФО проводятся мероприятия, направленные на установление иных лиц причастных к совершению преступления, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

В отношении директора возбудили уголовное дело за мошенничество. На данный момент проведены осмотр, обыски и выемки. Расследование уголовного дела продолжается, после материалы направят в суд на рассмотрение.