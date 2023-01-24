В Ростовской области пять подростков шантажировали и насиловали семиклассницу

В Ростовской области пять подростков пять месяцев насиловали школьницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять месяцев пять подростков насиловали школьницу, шантажируя ее интимным видео, в Ростовской области. Следствие и суды прошли спустя три года, всех виновных осудили, рассказывает «КП-Ростов-на-Дону».

Все началось больше трех лет назад. Дети могли бы купаться на речке и наслаждаться летом, но вместо этого девочка стала жертвой изнасилования. В преступлении участвовали два ученика школы жертвы, которые еще и записали ужасающий процесс на видео, которым впоследствии шантажировали школьницу и продолжали насиловать девочку.

К двум злоумышленникам подключились еще трое – преступники тоже были учениками все той же школы в возрасте от 14 до 17 лет и один 18-летний выпускник. Девочку мучили по двое, по трое, по четверо.

Спустя пять месяцев девочка не выдержала ужасов и обратилась к психологу. Услышав все, специалист сразу же вызвала полицию. Были возбуждены уголовное дело, началось расследование.

Следствие установило больше десяти эпизодов сексуального насилия над школьницей. В итоге преступникам дали от 4 до 11 лет тюрьмы. А школьнице, которую поддерживали граждане – хотя некоторые и стали ее травить, – пришлось переехать в другой город.

Также в «КП-Ростов-на-Дону» получили комментарий психолога, которая рассказала, как распознать, что ребенок стал жертвой насилия.