На Ставрополье 36-летний мужчина хранил 11 килограммов марихуаны

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Ставропольские сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России получили информацию о том, что 36-летний местный житель хранит у себя дома наркотики. Правоохранители пришли в дом к мужчине и подтвердили информацию о хранении веществ.

— В ходе обследования в домовладении мужчины полицейские обнаружили и изъяли бочки с высушенными частями растений серо-зеленого цвета. Проведенная экспертиза показала, что изъятое является марихуаной общей массой более 11 килограммов, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленника доставили в отделение полиции, где тот объяснил, что хранил наркотики для личного употребления. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по факту хранения растений, содержащих наркотическое средство, совершенное в крупном размере. Расследование продолжается, после материалы передадут в суд.