Ранее судимый житель Ставрополья сядет на 6 лет за ряд преступлений

Житель Ставрополья отсидит 6 лет за 5 преступлений Фото: Борис КОКУРИН

В Петровском округе Ставрополья осудили ранее судимого мужчину – он отсидел более 10 лет – за целый ряд преступлений. В суде установлено, что в феврале и марте 2022 года злоумышленник проник в чужой дом в селе Шангала и украл золотую цепочку с кулоном, мобильный телефон и планшет.

Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. После злоумышленник ушел из дома, а краденным распорядился по своему усмотрению. За это в отношении мужчины возбудили уголовное дело за кражу.

Уже в апреле 2022 года в обеденное время он, находясь в Светлограде, напал на местного жителя, несколько раз ударив того по лицу. После преступник украл у потерпевшего телефон и 7,5 тысяч рублей из кошелька.

В мае 2022 года злоумышленник поссорился с сестрой. В ходе конфликта мужчина вырвал телефон и разбил его, а после несколько раз ударил женщину и высказал в ее адрес угрозы убийством. Потерпевшая серьезно восприняла угрозу.

Судебное следствие выяснило, что осужденный в момент совершения преступлений находился под административным надзором, однако наложенные на него судом ограничения не соблюдал. Злоумышленник покинул место жительства – он был объявлен в федеральный розыск.

— В июне 2022 года местонахождение преступника было установлено, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному лицу наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, – сообщает прокуратура Ставропольского края.

Приговор суда пока что не вступил в законную силу и может быть обжалован.