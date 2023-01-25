Ставропольская компенсация на сбор ребенка в школу выросла на 5,5% в 2023 году

В Ставрополе компенсация на сбор ребенка в школу для многодетных семей выросла на 5,5% – по 5 486 рублей на школьника – в 2023 году. Гражданам компенсируют как школьную форму, так и покупку письменных принадлежностей.

— Многодетный родитель, получающий ежемесячную денежную компенсацию, предоставляет только паспорт и справку из школы об обучении ребенка, – сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.

При этом если деньги не выплачивают, нужно дополнительно дать согласие на обработку персональных данных от родителя, не являющегося заявителем. Кроме того, для детей, получивших свидетельство о рождении за границей, документ надо давать вместе с дополнительным соглашением.

Подать документы можно через порталы государственных услуг или в комитет труда и социальной защиты на улице Ленина, 415 б. Обращаться за компенсацией следует до 31 мая, и уже в июле выдадут деньги.