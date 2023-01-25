Администрацию Курского округа Ставрополья обязали убрать свалку с трупами животных

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Курском округе Ставрополья суд обязал администрацию убрать несанционированную свалку с коммунальными отходами, истлевшими трупами животных и необработанными шкурами. Площадь загрязнения составила 4,4 гектара, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

— Администрация округа, в нарушение требований федерального законодательства, не организовала своевременный сбор и вывоз отходов, размещенных на территории указанного участка, меры к ликвидации несанкционированной свалки не приняла, – пишет ведомство.

На месте свалки имеются повреждения плодородного слоя почвы, не обеспечены сбор и удаление талых ливневых вод. Разрешение на использование земли на участке не соответствует приоритету по охране земель сельскохозяйственного назначения.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием об устранении нарушений. Иск приняли и удовлетворили. Теперь администрация должна заняться уборкой свалки, надзорное ведомство следит за устранением.