Ставропольский предприниматель задолжал 1,5 млн рублей налогов

В Предгорном округе Ставропольского края местный предприниматель попался на неуплате налогов, сумма перешла за 1,5 млн рублей. Имущество начали арестовывать сотрудники судебных приставов региона. После того, как на 50 товар был наложен арест, должник осознал ситуацию.

— Предприниматель проигнорировал предупреждения сотрудников службы.Тогда судебные приставы Предгорного районного отделения ГУФССП пришли в новый магазин должника, – сообщает пресс-служба ГУФССП России по Ставропольскому краю.

Неплательщик взял у приставов реквизиты и оплатил всю сумму задолженности, также заплатив 105 тысяч рублей исполнительского сбора. После этого арест с имущества сняли, а предприниматель теперь будет задумываться, прежде чем не выполнять свои обязательства.