На Ставрополье 23-летний парень хотел угнать машину для поездки к родственнице

В Новоалександровске на Ставрополье 23-летнего местного жителя задержали за попыткой угнать автомобиль. К полицейским обратился житель села Раздольного, который сообщил, что его автомобиль хочет угнать неизвестный. На место выехали сотрудники, которые застали молодого человека на месте и доставили в отделение.

— Молодой человек пояснил, что хотел добраться до места жительства своей родственницы. Разбив боковое стекло, он проник в салон автомашины и попытался ее угнать, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Совершить задуманное у него не получилось, так как хозяин транспорта заметил неладное и вызвал правоохранителей. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за «покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».