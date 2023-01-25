Жители высотного экорайона в Михайловске могут сэкономить на связи до 40%

Тарифное решение стало доступно жителям многоэтажной части района «Гармония» в Михайловске после расширения сети проводного интернета от партнера МТС «Зеленой точки».

Теперь «в одном пакете» - домашний интернет, ТВ, мобильная связь, доступ к онлайн-кинотеатру KION и подписке МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также безлимитные мессенджеры и соцсети.

Для удобства пользователей несколько сервисов объединены в один счет, абонентская плата ежемесячно списывается с баланса мобильного телефона, а экономия составляет до 40% обычных затрат на связь домашние интернет и ТВ.

По примерным подсчетам ставропольская семья из 3 человек с таким тарифом тратит на связь и домашние интернет и ТВ на 15 - 17 тысяч рублей в год меньше. А это значит, что партнерский тариф может стать хорошим подспорьем для домашнего бюджета проживающих в жилом комплексе семей с детьми.