В Пятигорске завели уголовное дело при постройке дома для переселения граждан

Экс-начальник МКУ в Пятигорске подозревается в превышении полномочий при строительстве многоэтажки Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Пятигорске на Ставрополье в июне 2019 года был заключен контракт между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» коммерческой организацией на сумму более 4 млн рублей. Деньги выделили на составление проектно-сметной документации для строительства многоэтажки, куда планировали переселить граждан из аварийного жилья.

В июне 2020 года начальник МКУ «Управление капитального строительства» принял документацию на строительство 1 корпуса здания. При этом экспертиза не давала положительного ответа о соответствии проекта зданию.

— Начальник МКУ принял от коммерческой организации не соответствующую условиям контракта и заданию по проектированию проектную документацию на строительство многоквартирного жилого дома, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

По итогу пришлось продлевать срок действия контракта на полгода, а стоимость строительства увеличилась на 20 млн рублей. Это существенно нарушает жилищные права граждан и интересы муниципалитета.

— Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования, по результатам их рассмотрения в отношении бывшего начальника МКУ «Управление капитального строительства» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Расследование уголовного дела продолжается. После, если найдутся доказательства вины подозреваемого, материалы передадут в суд, где будет решаться судьба экс-начальника МКУ.