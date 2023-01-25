В рейтинге программ рефинансирования Уралсиб занял место в первой десятке российских банков

Фото: банк Уралсиб

Портал Выберу.ру, подводя итоги прошлого 2022 года, положительно отметил программы банка Уралсиб. В том числе, предназначенные для рефинансирование кредитов от сторонних финансовых структур. Действующие разработки банка вошли в Топ-10 соответствующего рейтинга.

Выбор осуществлялся из ста заранее отобранных победителей по размеру активов на 01.02.2022. Главным критерием оценки стала выгода рефинансирования для конечного потребителя – заемщика.

Также аналитики портала Выберу.ру рассматривали основные условия предоставляемой услуги: от исходного размера кредита и процентной ставки, до калькуляции ежемесячных платежей. Учитывалось наличие страховка и ее влияние на дальнейшее погашение, возможность и условия объединения нескольких кредитов, варианты досрочной выплаты и прочее. Свою роль при ранжировании сыграли как уже занятые позиции конкретных банков в общих рейтингах рефинансирования за прошлый год, так и их надежность, значимость признанные российским рынком.

Более подробную информацию о рефинансировании, кредитовании и других услугах банка Уралсиб можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» либо по бесплатному телефону 8-800-250-57-57.

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