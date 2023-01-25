За третью неделю 2023 года на Ставрополье 14,5 тысяч заболели гриппом и ОРВИ

На Ставрополье за третью неделю – с 13 по 19 января – 2023 года зарегистрировали 14702 заболевших гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 53,37 случаев на 10 тысяч человек населения, что на 9% ниже уровня второй недели и ниже эпидпорога для данной недели на 13,2%.

— Снижение заболеваемости отмечено в возрастных группах населения: 0-2 года – на 12,70%, 3-6 лет – на 10,53%, взрослые (>15 лет) – на 13,52%; и рост в возрастной группе 7-14 лет – на 4,64%. Ни в одной возрастной группе эпидпороговые показатели недели не превышены, – сообщает пресс-служба роспотребнадзора Ставропольского края.

В городе Ставрополе зарегистрировали 3026 больных ОРВИ и гриппом. Показатель оказался выше, чем по региону, – 66 на 10 тысяч человек. При этом заметно снижение к предыдущей неделе на 14,3%. И все же заболеваемость остается выше расчетного эпидпорога на 1,2%.

Также на Ставрополье высокая доля – до 88,1% – вируса типа А, «свиной грипп», и незначительный рост вируса гриппа В – до 11,8%. Сейчас есть вероятность заболеть в организованном коллективе.