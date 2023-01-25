Три ставропольских полицейских сядут на 7 лет за взятки и хранение наркотиков

В Ставрополе три бывших сотрудника полиции получили срок за получение взятки и хранение наркотиков. Все произошло в октябре 2020 года, когда ныне осужденные получили 900 тысяч рублей от жителя краевой столицы, чтобы сотрудники не проверяли факт сбыта гражданином запрещенных веществ в особо крупном размере.

О преступлении узнали, по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю было возбуждено уголовное дело. Начались обыски в домах сотрудников, в ходе которых были найдены наркотики.

— В ходе проведения обыска в жилище одного из осужденных было обнаружено и изъято наркотическое средство массой более 1,8 грамма, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

После расследования материалы отправили в суд, где двум экс-полицейским дали 7 лет «строгача» и штраф в размере 2 млн рублей. А третий осужденный получит 7 лет и 1 месяц в колонии строго режима и штраф в размере 2 млн рублей.

— Также подсудимым запрещено занимать должности в органах внутренних дел, федеральных, гражданских служащих, связанных с осуществлением функций представителя власти сроком на 5 лет. Приговор в законную силу не вступил, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.