На Ставрополье 32-летний мужчина спилил и продал 48 металлических труб ЛЭП

В Курском округе Ставропольского края 32-летнего местного жителя поймали на краже 48 металлических труб линии электропередач и уголков к ним. К правоохранителям обратился представитель одной из организаций, сообщивший о преступлении. Сотрудники полиции начали расследовать дело и нашли злоумышленника.

— Им оказался 32-летний житель Нефтекумского округа. Мужчину доставили в отдел внутренних дел, где он признался в содеянном, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Установлено, что злоумышленник недалеко от одного из населенных пунктов муниципалитета срезал болгаркой металлические трубы и вывез их на машине. Краденое гражданин продал третьим лицам, а деньги потратил на собственные нужды.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту кражи. Расследование продолжается, после него материалы передадут в суд – там решится судьба вора.