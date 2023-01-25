В Невинномысске разыскивают без вести пропавшую 15-летнюю девушку

Елизавета Рябова. Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

На Ставрополье, в городе Невинномысске, разыскивают без вести пропавшую 15-летнюю Рябову Елизавету Евгеньевну 02.07.2007 года рождения. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю, днем 24 января девушка вышла из больницы, но домой не вернулась.

— Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые до плеч. Была одета: черная куртка, черные джинсы, – сообщает ведомство. На данный момент девушку разыскивают везде, где она предположительно может оказаться.

Всех, у кого есть сведения по поводу пропажи девушки следственный комитет просит обратиться по номеру следственного отдела по городу Невинномысск по телефону 8(865-54)7-76-51 или в полицию – 02 (102). Любая информация может помочь в поисках без вести пропавшей.