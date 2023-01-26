В Ставрополе загорелся цех металлоизделий на площади в 2000 квадратных метров

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Сегодня, 26 января, в 8:40 поступило сообщение о пожаре в цехе по изготовлению металлоизделий на площади 2000 тысячи квадратных метров. Возгорание произошло на улице Селекционная, 9д корпус 2. Как сообщает пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю, по предварительным данным погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекли 55 человек и 17 единиц техники. На данный момент возгорание не локализовано, огнеборцы тушат огонь, чтобы он перестал распространяться. Кроме того, причины возникновения возгорания выяснит прокуратура.

— Прокуратура Октябрьского района города Ставрополя проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Информация все еще выясняется. В случае возникновения пострадавших спасатели будут доставать людей из огня.