В Апанасенковском округе Ставрополья у жителя нашли туляремию

На Ставрополье, в Апанасенковском округе, у местного жителя обнаружили туляремию. О состоянии гражданина не сообщается, однако меры предосторожности, чтобы не увеличивать количество заболевших, стоит соблюдать. О происшествии сообщил глава муниципалитета Денис Климов.

Туляремия – это опасное, острое инфекционное заболевание, поражающее лимфатические узлы, кожу, иногда слизистые оболочки глаз, легкие и кишечник. Она характеризуется интоксикацией и лихорадкой. Специалисты не исключают, что инфекция передалась водным путем.

— Уважаемые земляки прошу вас, употреблять только кипяченую воду. Кроме того,не допускать контакта без перчаток с грызунами, которые являются основными переносчиками туляремии, – написал глава округа в социальных сетях.

О других случаях заболевания не сообщается. Возможно, это единичный случай, тем не менее вероятность распространения туляремии не отрицается. А значит, надо быть осторожным при контакте с грызунами и питье некипяченой воды.