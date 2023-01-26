В Ставрополе на местного жителя возбудили четыре уголовных дела за наркотики

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В городе Ставрополе 51-летнему местному жителю грозит тюрьма за четыре уголовных дела по факту сбыта и хранения наркотиков. Оперативники получили информацию о том, что гражданин хранит запрещенные вещества, к нему выехали сотрудники.

При проверки сведения подтвердились. В подвале многоэтажки, в принадлежащем наркосбытчику помещении, правоохранители обнаружили 223 бумажных свертка с марихуаной. Еще один пакетик сотрудники нашли в доме злоумышленника.

Экспертиза подтвердила, что в свертках находилась марихуана – всего 540 граммов.

— В отношении подозреваемого возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступлений «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и «незаконный сбыт наркотических средств», которые соединены в одно производство, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фигуранта посадили под стражу до окончания расследования уголовных дел. После материалы передадут в суд, где решится судьба гражданина.