В Ставрополе 28 января откроется одна площадка ярмарки выходного дня

Завтра, в субботу, 28 января, в Ставрополе откроется одна площадка ярмарки выходного дня, которую расположат на улице Васильева, 35/1. Работать точка будет с 8:00 по 16:00, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы. Производители из города и края вновь представят продовольственный ассортимент.

— Посетители смогут пополнить свою продуктовую корзину свежими овощами и фруктами, бакалеей, выпечкой, сырами, колбасами, молочной продукцией и другим, – сообщает ведомство. В феврале обещают четыре ярмарки выходного дня.

До конца 2022 года в Ставрополе на выходных запускали две площадки, однако с начала 2023 года их количество упало до одной. Также вместо субботы и воскресенья оставили всего один день. Связано ли это с малым потоком людей во второй выходной день или чем-то другим, не сообщается.