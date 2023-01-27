В Северной Осетии открыли два новых детских сада

Фото: alania.gov.ru

Во Владикавказе открылись два новых детских сада: по ул. А. Кесаева и по ул. Владикавказская. Дошкольные образовательные учреждения построены в рамках национального проекта «Демография».

В мероприятии приняли участие Глава РСО – Алания Сергей Меняйло, заместитель председателя Правительства РСО – Алания Лариса Туганова, министр образования и науки Элла Алибекова, глава МО г. Владикавказа Александр Пациорин.

Руководитель республики поздравил воспитателей, родителей и детей с радостным событием.

– Сегодня мы открыли современные и просторные дошкольные учреждения. Мы продолжим создавать необходимую социальную инфраструктуру вокруг строящихся жилых домов. Создание комфортных и современных условий для детей дошкольного возраста – один из приоритетных вопросов социальной политики. И, конечно, необходимо постоянное обновление материальной базы дошкольных учреждений. Этому вопросу по-прежнему будет уделено особое внимание. В текущем году запланирован капитальный ремонт 33 детских садов, уже завершается разработка проектно-сметной документации. Наша – задача – создать комфортные и безопасные условия для наших малышей, – отметил Сергей Меняйло.

Новые детские сады рассчитаны на 280 мест. Двухэтажные здания поделены на 2 блока и включают в себя спальные комнаты, раздевалки, туалетные и буфетные помещения. Дошкольные учреждения оснащены всем необходимым оборудованием и мебелью.

Кроме того, в зданиях расположены пищеблоки с вспомогательными помещениями, медблоки с медицинскими помещениями, залы для музыкальных репетиций и для занятий физкультурой – все оснащено с учетом современных требований.

Благоустроены и озеленены прилегающие территории, где размещены шесть групповых площадок для детей раннего возраста, 11 площадок для детей дошкольного возраста, а также 2 общих физкультурных площадки. Все они оборудованы теневыми навесами, игровыми устройствами, гимнастическими снарядами.

Учтены необходимые условия для доступности зданий для инвалидов и маломобильных групп населения. На главных входах выполнен пандус и установлен подъемник. Обеспечено беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения по территории.

Дошкольные учреждения предусматривают работу ясельных, младших, средних, старших, а также подготовительных групп для детей в возрасте от 6 до 7 лет.

Напомним, за последние годы в Северной Осетии удалось полностью ликвидировать очередь в детские сады. Это стало возможным благодаря строительству детских садов и пристроек в рамках реализации федеральных программ и национальных проектов.