В ТЦ "Космос" в Ставрополе за зигование задержали двух парней

В торговом центре "Космос" в Ставрополе служба безопасности задержали подростка и его старшего товарища. Поводом стало публичное зигование. Об этом сообщает антинаркотическая комиссия Ставропольского края.

В отделе молодые люди пояснили, что выкрикивали экстремистские фразы и вскидывали руки "ради шутки". Полицейские также установили, что оба были в наркотическом опьянении. В отношении обоих составили протоколы за хулиганство и немедицинское потребление наркотиков.

Известно также, что младшему едва исполнилось 17 лет, он студент Ставропольского многопрофильного колледжа. Комиссия отправила директору учреждения письмо о рассмотрении вопроса "об отчислении нерадивого студента". А старший уже привлекался к уголовной ответственности. Ранее он отбывал наказание незаконное хранение наркотических средств.