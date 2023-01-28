На Ставрополье злостный нарушитель попал в реанимацию после ДТП

На Ставрополье злостный нарушитель пострадал в ДТП и полностью разбил свою машину. Об этом рассказывает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась в ночь на 28 января на трассе в Изобильненском районе. Водитель Лада Приора, обгоняя на небезопасной скорости машину, потерял управление и зацепил обочину, когда пытался вернуться в свою полосу. В итоге авто съехало в поле и там несколько раз перевернулось.

- 30-летний водитель, житель Ставрополя, с тяжелейшими травмами доставлен в реанимацию, где у него также произведен биозабор крови на установление состояние опьянения. За последние 2 года он аж 27 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, из них 22 раза - за скорость, - сообщает ГИБДД Ставрополья.