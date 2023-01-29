Крупный фестиваль национальной кухни впервые пройдет в Кисловодске

Кисловодск станет местом проведения крупного фестиваля. Фото: Андрей АБРАМОВ

Впервые в Кисловодске пройдет фестиваль-конкурс «Кухня без границ». С 13 по 31 марта участники фестиваля – кафе и рестораны – будут презентовать блюда народом Кавказа и тематической кухни.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, будет организована дегустация и развлекательная программа.

Отмечается, что город-курорт не случайно выбран местом проведения фестиваля – обладателя национальной премии в области событийного туризма. Масштабное мероприятия станет одним из важных элементов начала развития гастрономического туризма в Кисловодске.