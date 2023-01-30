Туман опустился на дороги Ставрополья 30 января

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Сегодня, 30 января, на дороги Ставрополья опустился туман, из-за чего снизилась видимость во время движения. Автоинспекторы предупреждают о непогоде на трассе «Светлоград – Благодарный – Буденновск».

— Автодорога «Светлоград – Благодарный – Буденновск», территория Петровского округа. Сильный туман, – предупреждают автоинспекторы, температура воздуха около -2, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Водителей просят быть аккуратными в пути, снижать скорость, чтобы не допустить столкновение. Видимость на данный момент недостаточна, а дорога может быть скользкой. Количество аварий может увеличиться.

Также напомним, что, по прогнозу синоптиков, новая рабочая неделя на Ставрополье начнется с дождя и потепления. Столбики термометров покажут отметку в 9 градусов выше нуля.