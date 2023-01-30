В Ставрополе за январь 2023 года выпало 33% от нормы осадков

Январь 2023 года стал самым засушливым для Ставрополье за последние 22 года Фото: Евгения ГУСЕВА

В городе Ставрополе за январь 2023 года выпало всего 33% от месячной нормы осадков – 9 миллиметров из 29 положенных. По информации справочно-информационного портала «Погода и климат», такая сильная засуха наблюдается впервые за 20 лет – с 2001 года, когда в 2 миллиметра из 26 – 7% от нормы.

Более чем 20 лет регион обильно поливался дождями, однако начало нового года оказалось «сухим». Например, в январе 2022 года выпало 123% от нормы осадков – 35 миллиметров от 29 положенных.

А в 2000 году осадков было в меру – 94% от нормы. Всего за год до засухи выпало 25 миллиметров осадков из 27 положенных. А через год после засушливого января, в 2002 году, на Ставрополье решили «компенсировать» прошлогоднюю засуху – тогда выпало 40 миллиметров из 26 положенных, или 154% от нормы.

Также о засухе «КП-Ставрополь» рассказали в минсельхозе Ставропольского края. О том, как сказалась «сухая» погода в регионе, в материале.