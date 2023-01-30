Такой засухи не было 20 лет: чем грозит бесснежная зима югу России

Первый месяц года оказался рекордно беден на осадки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В январе 2023 года Ставрополье столкнулось с аномальной засухой. За месяц в крае выпало всего 9 мм осадков, то есть около 33% от нормы в 27-29 мм. Таким образом, второй месяц зимы стал самых засушливым за 22 года и одним из самых - в новом тысячелетии. Меньше осадков было только в 2001 году - 2 мм или 7% от нормы.

«КП-Северный Кавказ» поговорила с экспертами, чтобы выяснить, чем грозит такая бесснежная зима региону.

- Январь - обычно самый холодный месяц на всей территории края, но он изрядно потеплел в результате происходящих изменений климата: если в 60-80-е годы среднемесячная температура воздуха составляла минус 3,8 градуса, то в 90-2000-е - плюс 2,2 градуса, - объяснили в Ставропольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Что касается осадков, то их среднее месячное количество - 27 мм, от 19 мм в Кисловодске до 41 мм в Новоалександровске. Однако данный показатель колеблется от года к году в весьма широких пределах, максимальные месячные суммы осадков могут в 10-15 раз превышать минимальные. Например, абсолютный минимум за последние полвека был зафиксирован в Георгиевске в 1999 году - 1,1 мм, а максимум - в Красногвардейском, 80,8 мм.

В краевом ЦГМС также добавили, что дней, когда земля в регионе полностью покрыта снегом, в январе обычно от 15 до 24. В отдельные годы он лежит весь месяц. Чаще всего такое происходит в Невинномысске - до 27% лет.

Полностью бесснежных дней в январе в крае фиксируется от 2 до 4, в северных районах - 7-10. Но бывали годы, когда во второй зимний месяц ставропольцы так и не видели снега - в 1984 году такая ситуация сложилась в Буденновске, в 2005-м - в Александровском, Георгиевске, Зеленокумске, Невинномысске и Светлограде, а в 2020-м - в Минводах.

Мы спросили у специалистов, как отражаются подобные отклонения от нормы на одной из крупнейших отраслей нашей экономики - сельскохозяйственной.

- На данный момент в Ставропольском крае озимые культуры находятся в состоянии покоя. Агрометеорологические условия перезимовки преимущественно удовлетворительные, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Минсельхоза СК. - По оперативным данным температура почвы на глубине залегания узла кущения критических значений не достигает. Из посеянных более 1,9 млн га (без рапса) взошло 99%. Озимый рапс взошел на 98% из посеянных 97,1 тыс. га. Посевы преимущественно находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

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