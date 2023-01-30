В минсельхозе Ставрополья рассказали о последствиях засухи для урожая Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье в январе 2023 года выпало только 33% от месячной нормы осадков, в министерстве сельского хозяйства региона «КП-Ставрополь» дали комментарий о последствиях засухи для урожая. В краевой столице выпало 9 миллиметров осадков из 29 положенных.

Более чем 20 лет в Ставрополе не было такого засушливого января – последний раз такое наблюдали в 2001 году, когда выпало 2 миллиметра осадков из 26 – а это 7% от нормы.

— Из посеянных более 1,9 млн гектаров (без рапса) взошло 99%. Озимый рапс взошел на 98% из посеянных 97,1 тысяч гектаров. Посевы преимущественно находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, – рассказали в минсельхозе Ставропольского края.

Вероятно, на Ставрополье не будет вновь рекордного урожая, как это было в 2022 году. Тем не менее посевы остались целы, и остается надеяться, что растения выживут.