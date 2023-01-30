На Ставрополье начинающий водитель спровоцировал смертельную аварию

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Советском округе Ставрополья начинающий водитель спровоцировал аварию, в которой умер пассажир. По предварительным данным, сегодня, 30 января, примерно в 9:00 на трассе вблизи Зеленокумска водитель «Форд Фокуса» решил обогнать машину, однако не убедился в безопасности маневра и врезался в «Ладу Гранту».

— В результате на месте от полученных травм скончался пассажир Гранты. Оба водителя и 2 пассажира иномарки доставлены в больницу, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Установлено, что 22-летний водитель иномарки получил права всего три месяца назад. У него взяли кровь, чтобы установить, был ли он пьян во время аварии. По факту происшествия проводится проверка. После есть вероятность возбуждения дел за нарушения правил дорожного движения.